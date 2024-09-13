SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakılmıştı. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun soruşturmayla ilgili raporu da açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.
21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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