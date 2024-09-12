SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde anne ve ağabey dahil 9 şüpheliye tutuklama talebi
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Soruşturmada Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun soruşturmayla ilgili raporu da açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.
21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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