SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif

"CESEDİ AMCASI GETİRDİ, DERE KENARINA SAKLADIM"

Küçük Narin’in cesedinin amca Salim Güran tarafından kendisine getirildiğini söyleyen N.B, cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf etti.

N.B. isimli itirafçı, bu iş için Salim Güran tarafından kendisine 200 bin lira teklif edildiğini de anlattı.

Bu itirafların ardından köyde hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı.