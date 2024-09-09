SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B. isimli şüpheli, küçük kızın cansız bedeninin amcası tarafından kendisine getirildiğini söyledi, Narin’in cesedini dere kenarına sakladığını anlattı. Bu gelişme üzerine jandarma tarafından cesedin bulunduğu yere getirilen N.B’ye ekipler eşliğinde bölgede keşif yaptırıldı. Küçük kızın cansız bedeninin taşındığı kırmızı otomobilin ise daha önce bölgede çalışma yapan polis helikopteri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 1

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Narin, bugün toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ise ilk itiraf geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 2

"CESEDİ AMCASI GETİRDİ, DERE KENARINA SAKLADIM"

Küçük Narin’in cesedinin amca Salim Güran tarafından kendisine getirildiğini söyleyen N.B, cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf etti.

N.B. isimli itirafçı, bu iş için Salim Güran tarafından kendisine 200 bin lira teklif edildiğini de anlattı.

Bu itirafların ardından köyde hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 3

OLAY YERİNDE İFADESİ ALINDI

Gözaltındaki itirafçı N.B, ifadesinin ardından jandarma tarafından cesedin bulunduğu yere getirildi.

Jandarma eşliğinde dere kenarına getirilen N.B’nin burada ifadesi alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 4

CESEDİN TAŞINDIĞI OTOMOBİL KAMERADA

Narin’in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden görüntülendiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 5

25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde N.B’nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 6

İTİRAFÇI NELER SÖYLEDİ?

İtirafçı N.B, gözaltında verdiği ifadede çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

Cesedi, küçük kızın amcasının getirdiğini anlatan N.B, amcanın kendisine “Bunu yok et.” dediğini anlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 7

JANDARMA İLE ARAMALARA KATILDI

Cesedin Narin’e ait olduğunu sonradan fark ettiğini öne süren N.B, “Köye dönünce jandarma ile aramalara katıldım, cinayeti Salim Güran işlemiş olabilir.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 8

"SALİM GÜRAN CESEDİN GÖMÜLMESİNE NEDEN YARDIM ETMEDİ?"

Cesedi Güran’ın otomobilinden alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlatan itirafçı, aile ile bir husumetinin de olmadığını söyledi.

Jandarma, N.B’ye Salim Güran’ın cesedin gömülmesine neden yardım etmediğini sordu.

İtirafçı N.B, “Salim Güran güçlüdür. Adamları var. Ben onunla bir sorun yaşarsam beni suçlu görürler.” yanıtını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 9

NARİN'İN OKULUNDA SESSİZLİK HAKİM

Küçük Narin, Tavşantepe İlkokulu’nda eğitim görüyordu.

Narin, cinayete kurban gitmeseydi bugün tüm yurtta olduğu gibi dersbaşı yapacaktı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 10

Ancak Narin’in eğitim gördüğü okulda bugün sessizlik hakimdi.

Tavşantepe İlkokulu’nda sıralar boş kaldı, eğitim öğretime başlanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 11

Narin'in arkadaşlar, küçük kızın mezarını ziyaret edip, oyuncak ve çiçek bıraktı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 12
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 13
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 14
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 15
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 16
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 17
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif - 18
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