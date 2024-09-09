SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayetinde itiraf sonrası cesedin bulunduğu yerde keşif
SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B. isimli şüpheli, küçük kızın cansız bedeninin amcası tarafından kendisine getirildiğini söyledi, Narin’in cesedini dere kenarına sakladığını anlattı. Bu gelişme üzerine jandarma tarafından cesedin bulunduğu yere getirilen N.B’ye ekipler eşliğinde bölgede keşif yaptırıldı. Küçük kızın cansız bedeninin taşındığı kırmızı otomobilin ise daha önce bölgede çalışma yapan polis helikopteri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.
Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.
Narin, bugün toprağa verildi.
Soruşturma kapsamında ise ilk itiraf geldi.
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