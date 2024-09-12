SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’inin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasında kimlerin olduğu da netleşti. Şüpheliler arasında anne ve baba ile Narin’in amcaları, halası ve kuzenleri de bulunuyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 1

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 2

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 3

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen şüpheliler, bina dışında bekleyen gazeteciler tarafından görüntülendi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 4

15 ŞÜPHELİNİN SORGUSU TAMAMLANDI

Şu ana kadar 15 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Anne Yüksel Güran ile baba Arif Güran da sorgusu tamamlanan isimler arasında yer alıyor.

Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 5

ŞÜPHELİ 22 KİŞİ ARASINDA KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların kimlikleri netleşti.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

Gözaltında amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. de var.

Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19) de gözaltında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. de adliyeye sevk edildi.

22 kişi arasında Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)’nin de olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 6

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı.

Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 7

“ELDE EDİLEN BULGULAR ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, “Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor.” dedi.

Alınan patolojik ve biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin iki hafta süreceğini ifade eden Bakan Tunç, “Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar inceleniyor. Narin’in katillerine bir an önce ulaşılması için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım.” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı - 8

TUTUKLANAN NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde, şunları anlattı:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.

Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.

Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi.

Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”

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