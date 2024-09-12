SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede: Adli tıp raporu ortaya çıktı
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’inin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasında kimlerin olduğu da netleşti. Şüpheliler arasında anne ve baba ile Narin’in amcaları, halası ve kuzenleri de bulunuyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.
21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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