SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

TUTUKLANAN NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde, şunları anlattı:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.

Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.

Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi.

Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”