SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgusu başladı.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.
21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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