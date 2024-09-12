SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgusu başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - 1

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - 2

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Narin'in anne ve babası da bulunuyor.

Şüphelilerin sorgusuna başlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - 3

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı.

Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - 4

İNCELEME SONUÇLARI BEKLENİYOR

Soruşturmaya ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 267 kişinin ifadesinin alındığını söyledi.

Bakan Tunç, olayda kullanıldığı değerlendirilen araçlar üzerinde olay yerinden alınan örneklerle birlikte kimyasal inceleme raporu ile yine olay yerinden elde edilen swap, pet şişe, toprak, balçık, taş parçaları üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarının inceleme sonuçlarının beklendiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - 5

TUTUKLANAN NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde, şunları anlattı:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.

Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.

Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi.

Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”

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