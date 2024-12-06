SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok”

SON DAKİKA HABERİ: 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını dosyaya sundu. Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mütalaada, Narin’in 15.11’de kaybolduğu, ailenin durumu saat 20.43’te kolluk birimlerine bildirdiğine dikkat çekilip, bu durumun izahının olmadığı kaydedildi. Savcı, aile üyelerinin çelişkili beyanlarla olayın aydınlatılmasını engelleme girişiminde bulunduğuna da dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 1

Son dakika haberi… 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu.

Savcı, dört sanık için iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Bu sanıklar, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar.

Dört sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih ise 26 Aralık Perşembe.

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SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 2

DOSYADA HANGİ DELİLLER YER ALIYOR?

Mütalaada, dosya içeriğinde şu delillerin olduğu anlatıldı:

Soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri
İfade tutanakları
Adli Tıp raporları
Olay yeri inceleme raporları
HTS kayıtları
HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu
Kriminal raporlar
Ulusal kriminal büro raporu
Görüşme kayıtları
Cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler
Kolluk tutanakları
SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 3

“HER SUÇ ORTAĞI FAİL KONUMUNDA”

Mütalaada, 21 Ağustos'ta saat 20.43'te aile tarafından 112 ihbar hattına Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde yapılan ihbar neticesinde kayıp çocuk konusu olarak soruşturmaya başlanıldığı hatırlatılarak, sahada görev alan kolluk birimlerince aktarılan bilgiler neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan değerlendirme neticesinde soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

“BU KONUNUN İZAHI OLAMAZ”

Ailenin bu aşamalarda kolluk görevlilerini yanlış yönlendirdiği ve çelişkili beyanlarda bulundukları aktarılan mütalaada, çocuğu kaybolan bir ailenin kamera kayıtlarından olay günü saat 15.11'de son kez görülen kızlarının kayıp olduğunu kolluk birimlerine saat 20.43'te haber vermesinin izahının olamayacağı kaydedildi.

Olay günü şehir dışında olduğu HTS kayıtları ve beyanlarla tespit edilen hakkında ayrıca soruşturma yürütülen Narin Güran'ın babası Arif Güran'a kızının kayıp olduğunun eşi ve çocukları da dahil hiçbir aile ferdi tarafından haber verilmediği, şahsın kızının kayıp olduğunu komşu köyden arkadaşının haber vermesiyle öğrendiği anımsatılan mütalaada, bu tür durumlarda böyle bir haberin babayla paylaşılacağı hususunun tartışmasız bir toplumsal gerçeklik olduğu belirtildi.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARLA OLAYIN AYDINLATILMASI ENGELLENDİ

Mütalaada, şunlar kaydedildi:

“Arama faaliyetlerinin başında öncelikle kolluk görevlilerinin aile tarafından Narin Güran'ın son görüldüğü saat hususunda açıkça yanılgıya uğratıldığı, dosyanın aşamalarında yaklaşık 16.00 sıralarında Eğertutmaz Deresi'ne cansız bedenin bırakıldığı sabit olan Narin Güran'ın 17.40'ta kendilerine geldiğini söyleyen Maşallah, Birsen ve Melike Güran'ın beyanları, saat 18.47'de Narin'i gördüğüne ilişkin M.K. isimli çocuğun beyanı dikkate alındığında ailenin organize şekilde hareket ederek çocuk yaştaki tanıkların dahi bu şekilde beyan vermelerini sağlayarak, Narin'in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştıkları, bazı aile üyelerinin jandarma personelini sessizce dinleyerek yapılacak işlemleri öğrenmeye çalıştıkları, yine bazı aile üyelerinin elektrik tellerinin birbirlerine çarpmasını sağlayarak yangın çıkarmaları, bazılarının ise ayak numarası itibarıyla uyumsuz olmasına rağmen buldukları veya tamamen kendi senaryoları olan bulduklarını iddia ettikleri terlikle kolluk personelini yanıltmaya çalıştıkları açıkça belirlenmiştir.

Aile üyelerinin neredeyse tamamının olay gününe ait konuşma, mesaj içerikleri ile WhatsApp kayıtlarını silmiş olduklarının belirlenmesi karşısında aile üyelerinin başından itibaren olaydan haberdar oldukları ve ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olarak yoğun çaba içerisinde oldukları şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilmiştir.

Bu husus Erhan Güran'ın ikametine ait kamera görüntüleriyle de ortaya konulmuştur. Bu tutumlarını kovuşturma aşamasında da ısrarla sürdürerek yargılamaya ve maddi gerçeğe katkıları bir yana, yargılamayı sürüncemede bırakmak adına ağız birliği yaparak birbirlerine karşı gösterdikleri hassasiyeti aile bireyi Narin Güran'ın ölümünün net bir biçimde ortaya çıkması noktasında göstermedikleri tereddüte mahal vermeyecek şekilde aşikardır.”

SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 4

KAMERA KAYITLARINDAN YAPILAN TESPİTLER

Mütalaada, Tavşantepe Mahallesi'nde Narin Güran'ın kaybolduğu 21 Ağustos gününe ilişkin kamera kayıtlarına ilişkin incelemede yapılan tespitlerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin'in olay günü saat 15.11.10'da (kamera saatinin güncel saate göre yaklaşık 4 dakika ileri olduğu) kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında Narin'e ait cansız bedenin bulunduğu yeri gösterir tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına olay günü saat 15.41.56'da şüpheli bir aracın girdiği, aracın 15.44.43 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkli şahin marka araç olduğunun tespit edildiği, kamera kayıtlarının takibinde aracın kırmızı renkli şahin marka Ferhat Bahtiyar adına ruhsata kayıtlı ancak fiilen sanık Nevzat Bahtiyar'ı kullanımında olan araç olduğu gerek aşamalarda verilen beyanlar gerekse de kamera görüntülerinden açıkça belirlendi.”

“SALİM VE NEVZAT OLAY SAATİNDE BİR ARADALARDI”

Mütalaada, tutuklu sanıklara ilişkin yapılan değerlendirmelere yer verildi.

Sanık amca Salim Güran'ın olayın en başından itibaren telefonundaki ses kayıtlarında Narin'in kaybolduğu saatle ilgili çelişkili beyanlarda bulunduğu, sanığın öncelikli amacının Narin'in bulunmasını ve ölümünün net bir biçimde ortaya çıkmasını engellemek olduğu, ses kayıt içeriklerinde jandarma personeline haber verirken köyde çingenelerin eski bir kırmızı araba görüldüklerine dair beyanlarda bulunarak ve Çarıklı Mahallesi'nde Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarının evlerinde arama yapılmasını sağlayarak ilk günden itibaren olası bir olumsuz durumda ise eylemden sadece Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyon içerisinde olduğunun değerlendirildiği ifade edilen mütalaada, şöyle denildi:

“Nevzat Bahtiyar'ın cesedi bıraktığı aracın eski model şahin marka ve kırmızı renkli bir araç olmasının bu hususu açıkça ortaya koyduğu, şahsın telefonunda yapılan teknik incelemede cihazda yer alan kayıt programındaki olay gününe ilişkin kendince önemli gördüğü kayıtları silmesi, Whatsapp kayıtlarını silmesi hususlarını izah edemediği, alınan son savunmasında hayat kadınlarıyla görüştüğü yönündeki beyanının kayıt silme eylemine karşı geliştirilmiş bir savunma niteliği taşıdığı, bu durumu doğrulamak için de olay günü Narin'in cansız bedeninin gömülmesinden sonra hayat kadını olduğu değerlendirilen bir kişiye mesaj gönderdiği ve bu mesajın silinmeden telefonda bulunmasının da bu durumu kuvvetle ortaya koyduğu, Nevzat Bahtiyar ile olay günü saat 15.08 dışında hiç görüşmediğini beyan etmesine karşın HTS analizi ve dar alan baz çalışması yapılan bilirkişi raporunda yaklaşık olay saatinde bir arada oldukları ve birlikte hareket ettiklerinin açıkça ortaya konulduğu, fiilen kullandığı kendi beyan ile de sabit olan araçta yapılan incelemelerde şoför koltuğu oturma kısmında sürüntü şeklinde DNA profili ile sağ arka kapı iç kısmında kıl örneğinden elde edilen DNA profillerinin Narin'e ait olduğu açıkça belirlenmesinin sadece aracın kapılarının açık olması veya tüm çocukların arabaya binmiş olabilecekleriyle savunulmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.”

SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 5

“ARAÇTA ELDE EDİLEN TEK DNA NARİN’E AİT”

Mütalaada, DNA profiline ilişkin inceleme yapılırken araç içerisinde bulunması muhtemel tüm DNA profillerine dair çalışma yapıldığı, yalnızca belirlenmiş olan Narin Güran'a ait DNA profiline dair bir inceleme yapılmadığı, araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin'e ait olduğu, sanığın kendi ailesine dair bir DNA profili dahi bulunamadığı, zira Narin'in babası Arif Güran'a ait araç içerisinde yapılan incelemede de herhangi bir DNA bulunamadığı, kendi babasına ait araçta dahi DNA bulgusu olmayan Narin'in DNA profilinin sanığa ait aracın iki bölümünde de çıkmasının hayatın olağan akışına açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

Teknik olarak da DNA profilinin "kan, meni, doku, organ, kıl, idrar, tükürük ve vücut sıvısı" gibi biyolojik örneklerde bulunabileceği bilgisine yer verilen mütalaada, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in yerde yatar vaziyette iken ağzından sıvı geldiği yönündeki beyanında DNA profilinin biyolojik örnekten elde edilmiş olabileceği ve sanık Salim Güran'a bulaşması sonucu araçta bulunması hususlarını kuvvetle muhtemel ortaya koyduğu belirtildi.

Mütalaada, "Bu sebeplerle sanığın öldürme eylemi içerisinde olduğu ve delilleri karartmaya çalıştığı, dolayısıyla diğer sanıklarla birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu." değerlendirmesine yer veridi.
SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 6

“ENES AİLEYE TEHDİTVARİ KONUŞTU” 

Sanık ağabey Enes Güran'ın olay günü ve sonrasında alınan beyanlarında Narin'in kaybolduğu saatle ilgili sürekli çelişkili beyanlarda bulunduğu, olay günü mahalle bakkalına giderek alışveriş yaptığı yönündeki beyanının mahalle bakkalının o gün dükkanını kapattığına dair beyanı karşısında açıkça gerçeğe aykırı olduğunun tespit edildiği belirtilen mütalaada, Enes Güran'ın Narin'in son kamera açısına girdiği saat 15.11 öncesinde ve sonrasında ikamette bulunduğunun HTS analiz raporu ve bilirkişi raporuyla sabit olduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanık Enes Güran ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Sanığın gözlerinde bulunan morluklara ilişkin ilk olarak mısır tarlasında meydana geldiği yönündeki beyanları sonrasında kendisine sinirle vurmuş olabileceğini söyleyerek açıkça çelişkiye düşmüştür.

Sırtında bulunan tırnak izine benzer izlere ilişkin ilk beyanlarında bir açıklamada bulunamaz iken adli tıpta sorulan öykü noktasında duvara vurduğu, sonrasında alınan beyanlarında arama çalışmalarında bazı yerlere girerken sırtının çizilmiş olabileceği yönündeki çelişkili beyanları,

Ceza infaz kurumunda bulunmakta iken görüş esnasında sürekli adli tıp raporlarının çıkıp çıkmadığını sorması nedeniyle üstü örtülü bir şekilde Narin'in cesedi üzerinde kendisine ait herhangi bir DNA çıkıp çıkmayacağı hususunda tedirgin olduğu,

Narin Güran'ın diş fırçasını kullanması gibi bir durumdan bahsetmesi ve kardeşi Eren'i kimseye bir şey anlatmaması şeklinde tembih etmesi, yine aynı şekilde ağabeyi Baran Güran ile cezaevinden yapmış olduğu telefon görüşmesinde kendisine ısrarla görüş için avukat gönderilmesini istediği, olası herhangi bir gecikmede aileye dosyaya ilişkin konuşacağı şeklinde tehditvari cümleler kurduğu tespit edilmiştir.

Tanık Hediye Güran'ın aşamalardaki beyanlarında zamana ilişkin tutarlı ifadelerin bulunmadığı, olayın cereyan ettiği saatlere ilişkin Enes Güran'ı korumak maksadıyla Enes'in uyuduğuna yönelik çelişkili beyanlarda bulunduğu, aile bireylerinin ve Enes'in arkadaşları olan tanıkların çelişkili beyanları dikkate alındığında sanığın olayın en başından itibaren ısrarla çelişkili beyanlar ile tutum ve davranışlarda bulunduğu, eyleme iştirak etmiş olmanın korkusuyla bu şekilde davrandığının açıkça mahkeme huzurunda da görüldüğü, dolayısıyla diğer sanıklarla birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu anlaşılmıştır.”

SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 7

SANIKLAR NELER SÖYLEDİ?

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran mahkeme sürecinde poliste verdikleri ifadeleri tekrar ederek, suçlamaları kabul etmemişti.

İLİŞKİ İDDİASINA RET

Yüksel Güran ifadesinde, “Kızımın ölümüyle ilgisi yok. Salim Güran’la aramda ilişki yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” demişti.

"NEVZAT'LA GÖRÜŞMEDİM"

Amca Salim Güran ise “Olay günü Nevzat Bahtiyar’la görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” ifadesini kullanmıştı.

İLK İTİRAF NEVZAT BAHTİYAR'DAN GELDİ

Güran ailesinin komşusu Nevzat Bahtiyar ise suçunu ilk itiraf eden isim olmuştu. Cesedi kendisine Salim Güran’ın verdiğini anlatan Bahtiyar, Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

SAVCILIK ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Ağabey Enes Güran da kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Savcılık mütalaasında Enes Güran’ın savcılıktaki bazı ifadeleri ile mahkeme sürecindeki ifadelerini çeliştiğine dikkat çekildi.
SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 8

BU HAFTA ÜÇ ÖNEMLİ RAPOR ÇIKTI

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada son bir haftada birçok önemli gelişme yaşandı.

Bunlardan biri, sanık avukatlarının itiraz ettiği HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan yeni rapordu.

Sanıkların cinayet günü hareketlerini gösteren kayıtlar için yeni bilirkişiler görevlendirilmişti.

Bilirkişi heyeti yeni raporunu mahkemeye sundu. Bu raporda, sanıkların hareketliliği yeniden anlatıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi

"- Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran’ın ikameti, Arif Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran’ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır.

BÜTÜN SANIKLAR ORDAYDI

 - Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi."

"SALİM GÜRAN CESET BÖLGESİNDEYDİ"

 - Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz."

Yeni raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" tespiti yinelendi.

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SON DNA RAPOR DA DOSYAYA SUNULDU

Dava dosyasında beklenen bir diğer önemli rapor ise Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden geldi. Hazırlanan son rapor da dosyaya eklendi.

Mahkemeye sunulan raporda, ceset üzerinden elde edilerek, gönderilen saç ve kıl örnekleri üzerinde inceleme yapıldığı anlatıldı.

Bu rapordan çıkan sonuç da dört sanığın aleyhine.

Narin cesedi üzerinde yapılan çalışmalar sırasında sol avucunda, siyah şortunda ve atletinde saç ve kıl örnekleri bulunmuştu.

KIL ANNE VE ABİSİNE AİT

Raporda yer alan ayrıntıya göre; atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre...

Kahverengi kıl örneklerinin ise köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde şunlar anlatıldı:

“Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi.”

SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu... Savcının dikkat çektiği nokta: “Bu durumun izahı yok” - 10

KAMERA KAYDI DOSYAYA GİRDİ

Daran-2 aile güvenlik kamerası görüntüleri de yargılama sürecinde birçok kez gündeme gelmişti.

Bu görüntüler üzerindeki bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Güran ailesi de bu kayıtların suçluyu ortaya çıkaracağını, cinayetin tek başına Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğinin bu şekilde ortaya çıkacağını öne sürüyordu.

Ulusal Kriminal Büro incelemesini tamamladı, hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, “Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 olduğu” belirtilerek, şöyle denildi:

“Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır.”

“NARİN EV VE AHIR BÖLGESİNE GİTTİ”

“Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur.

Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine ilişkin, şu bilgi yer aldı:

“'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir.”

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