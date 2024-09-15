SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı
SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda Narin’in akrabası iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı.
Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!