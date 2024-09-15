SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda Narin’in akrabası iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı - 1

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı - 2

Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.

Şüpheliler soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı - 3

NARİN BULUNMASIN DİYE HEDEF SAPTIRDILAR

Narin Güran cinayetiyle ilgili dün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı - 4

ANNEDEN AĞIR VE DİŞ MODELİ ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturmada anne Yüksel Güran’la ilgili yeni gelişmeler de var.

Anne Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Yüksel Güran’ın ağız ve diş modeli alındı.

Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı - 5

NARİN’İN OTOPSİSİ RAPORU NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

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