SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı

ANNEDEN AĞIR VE DİŞ MODELİ ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturmada anne Yüksel Güran’la ilgili yeni gelişmeler de var.

Anne Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Yüksel Güran’ın ağız ve diş modeli alındı.

Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.