SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürerken, daha önce öldüğü ifade edilen Narin’in ablası Tülin Güran’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılık, çocuk hastanesinden Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri talep etti.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 24 şüpheli, çapraz sorguya alındı.
Küçük kızın ölümü tüm yönleriyle soruşturulurken, Narin’in daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen yatalak ablası Tülin Güran’a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.
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