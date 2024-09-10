SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı

NARİN’İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEDİ?

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni açıklamalar geldi.

Gazeteciler Bakan Yerlikaya’ya Narin’in ailesine neden başsağlığı dilenmediğini sordu.

Yerlikaya şu yanıtı verdi:

“Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz.”