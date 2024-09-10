SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürerken, daha önce öldüğü ifade edilen Narin’in ablası Tülin Güran’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılık, çocuk hastanesinden Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri talep etti.

SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 1

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 24 şüpheli, çapraz sorguya alındı.

Küçük kızın ölümü tüm yönleriyle soruşturulurken, Narin’in daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen yatalak ablası Tülin Güran’a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.

Narin cinayetinde itirafçı savcılığa sevk edildi: Sorgular devam ediyor

Narin soruşturmasının seyrini değiştiren an: Kırmızı arabadan itirafa uzanan süreç

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 2

TÜLİN GÜRAN NASIL ÖLDÜ?

Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tüilan Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.

Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.
SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 3

NARİN’İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEDİ?

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni açıklamalar geldi.

Gazeteciler Bakan Yerlikaya’ya Narin’in ailesine neden başsağlığı dilenmediğini sordu.

Yerlikaya şu yanıtı verdi:

“Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz.”
SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 4

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KIRMIZI ARABA

Soruşturmada bugün yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Narin’in cesedi 19’uncu günde bulunduktan sonra soruşturmayı yürüten ekipler o bölgedeki ekipler kameraları bir kez daha izledi.

Kameralar izlendikten sonra bir ayrıntı dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 5

50 DAKİKA BOYUNCA BÖLGEDEN AYRILMADI

İtirafçı olan şüphelinin aracının, Narin’in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin’in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü.

Bu ayrıntı üzerine soruşturmanın bu yönüne ağırlık verdi.

N.B. isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.
SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 6

İTİRAFÇI N.B. NELER SÖYLEDİ?

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu.

N.B'nin ifadesine göre, 21 Ağustos günü kendi aracıyla giderken otomobille karşı yönden gelen muhtarla karşılaştı.

Muhtar el işareti yaparak komşusunu durdurdu, ardından kendi aracındaki battaniyeyi gösterdi.

Muhtarın aynı zamanda komşusu olduğunu anlatan şüpheli, “Narin’in amcası battaniyeyi gösterip ‘Bunu yok edeceksin’ dedi.” ifadelerini kullandı.

İtirafçı, Narin’in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | Narin soruşturması derinleşiyor: Savcılık, Tülin Güran dosyasını açtı - 7

"JANDARMAYLA BERABER ARAMALARA KATILDIK"

Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.

N.B, bu sırada çocuğun kulağının arkasında kızarıklık gördüğünü söyledi.

Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.

N.B, köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarma ile arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

"Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu." dedi.

Cesedi muhtarın otomobilinden alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlattı, aile ile bir husumetinin de olmadığını söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER