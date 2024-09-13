SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş

"HENÜZ BENDE DEĞİL, TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ"

Tutuklu sanık Salim Güran’ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi.

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran’ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.