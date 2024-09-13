SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için ise yeniden gözaltı kararı verildi. Salim Güran’ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi. Görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İkili arasındaki görüşmede Salim Güran'ın, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş,, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' mesajına, R.A.'nın "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diye cevap verdiği öğrenildi. R.A. sorgusunda, böyle bir konuşmayı hatırlamadığını öne sürdü.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.
21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.