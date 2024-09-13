SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için ise yeniden gözaltı kararı verildi. Salim Güran’ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi. Görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İkili arasındaki görüşmede Salim Güran'ın, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş,, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' mesajına, R.A.'nın "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diye cevap verdiği öğrenildi. R.A. sorgusunda, böyle bir konuşmayı hatırlamadığını öne sürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 1

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNE, BABA VE AĞABEY'İN SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 2

R.A. İÇİN YENİDEN GÖZALTI KARARI

Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için ise yeniden gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 3

"HENÜZ BENDE DEĞİL, TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ"

Tutuklu sanık Salim Güran’ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi. 

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi. 

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran’ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 4

"PAMUK KURTLANMASI OLAYI, OLAY GÜNÜ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ"

R.A. ayrıca kendisine sorulan, 'Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim’in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran’ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiğini, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir? sorusu üzerine 'Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı, olay günü gerçekleşmemişti' dedi.

R.A., diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna ise 'Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam' cevabını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 5

ANNE VE AĞABEYİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 6

ANNE VE ABİYE KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK SUÇLAMASI

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 7

TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 8

Serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 9

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin isimleri ise şöyleydi; 

Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G., amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., 

Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), 

Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., 

Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) bulunuyordu. 

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 10

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı.

Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 11

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 12

“ELDE EDİLEN BULGULAR ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, “Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor.” dedi.

Alınan patolojik ve biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin iki hafta süreceğini ifade eden Bakan Tunç, “Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar inceleniyor. Narin’in katillerine bir an önce ulaşılması için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım.” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 13

TUTUKLANAN NEVZAT BAHTİYAR’IN İTİRAFLARI

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran’ın Narin’in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde, şunları anlattı:

“Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.

Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk.

Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi.

Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.”

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 14

"NEVZAT, BÖYLE BİR OLAYI PARA İÇİN YAPABİLİR"

Narin'in tutuklanan ağabeyi Enes Güran'ın (18) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş - 15

Nevzat Bahtiyar

Enes Güran'ın ifadesinde, tutuklu komşuları Nevzat Bahtiyar'a ilişkin şunları söylediği öğrenildi:

"Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif edilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik durum itibarıyla da güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda teklif edilirse para için yapabilir."

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