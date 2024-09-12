SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber
SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumuyla ilgili iki ayrı açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk açıklamada, bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak birkaç dakika sonra yeni bir düzeltme açıklaması yapıldı. Bebeğin entübe durumda olduğu ifade edildi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp, dövülen 2 yaşındaki bebekten kötü haber geldi.
2 yaşındaki bebek, entübe edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu.