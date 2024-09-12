SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumuyla ilgili iki ayrı açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk açıklamada, bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak birkaç dakika sonra yeni bir düzeltme açıklaması yapıldı. Bebeğin entübe durumda olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 1

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp, dövülen 2 yaşındaki bebekten kötü haber geldi.

2 yaşındaki bebek, entübe edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 2

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlandı denilerek ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki bebeğin dövüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hastanede muayene edilen bebeğin, vücudunda dayak izlerine rastlanmıştı.

Beyin kanaması da geçirdiği belirlenen bebek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığını adli tıp raporuyla belgelendiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 3

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada anne, üvey baba ve iki komşu çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 4

CİNSLE İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORUNDA

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 2 yaşındaki bebeğe ilişkin dün bir açıklama yapmıştı.

Gürcün, 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarın Adli Tıp raporuyla belirlendiğini söylemişti.

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 5

Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayrıntılı ihbarlar sayesinde çocuğumuza, bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve ayrıntılı tahkikat yürütülmektedir. Kati raporlar geldi. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarım hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş. Kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten 18 yaşından küçük çocukların tutuklamaya sevk edilme sebeplerinden birisi buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğramış olduğu doktor raporu, adli tıp raporlarında kesinleşmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten kötü haber - 6
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