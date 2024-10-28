SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, ilk duruşma tarihi de belli oldu. Soruşturma kapsamında tutuklananlar, 18 Kasım günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu - 1

Son dakika haberi: Yenidoğan çetesinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu - 2

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA İLK DURUŞMA TARİHİ

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, çete üyelerinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar 18 Kasım günü mahkemeye çıkarılacak.

SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu - 3

ÇETENİN ELEBAŞI FIRAT SARI

İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Doktor şüpheli Fırat Sarı’nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu - 4

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

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