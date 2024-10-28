SON DAKİKA HABERİ | Yenidoğan çetesi davası başlıyor: İlk duruşma tarihi belli oldu
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, ilk duruşma tarihi de belli oldu. Soruşturma kapsamında tutuklananlar, 18 Kasım günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Son dakika haberi: Yenidoğan çetesinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.
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