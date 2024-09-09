SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tahliye kararlarına yapılan itiraz karara bağlandı. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine yapılan itirazı reddetti.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 1

Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine yapılan itiraz, karara bağlandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 2

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 3

Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 4

TAHLİYELERİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine itiraz etmişti.

Başsavcılık, sanıklar lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişiklik bulunmadığını belirterek, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruduğunu savunmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 5

İtiraz dilekçesinde, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz edilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 6

Tahliye kararını veren mahkeme başsavcılığın itirazını reddetmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı - 7

Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.

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