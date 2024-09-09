SON DAKİKA HABERİ: Mahkemeden Engin Polat kararı
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tahliye kararlarına yapılan itiraz karara bağlandı. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine yapılan itirazı reddetti.
Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine yapılan itiraz, karara bağlandı.