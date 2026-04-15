SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

NTV yayınına bağlanan gazeteci Lokman Başcı; ilk gelen bilgilere göre, silahlı bir kişinin girdiği sınıfta ateş açtığını söyledi.

Olay yerinden NTV yayınına bağlanan muhabir Elif Ayşenur İşledici, "Silah sesleri oldukça yoğundu. Çok sayıda yaralı olduğu, can kaybı olduğu bildirildi." dedi.

İşledici, "Şu anda okulun önünde panik hakim. Bu noktada yoğun bir kalabalık var. Sağlık ekipleri de bölgede." ifadelerini kullandı.