SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (Adana, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi)

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, “Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şu an için olumsuz bir ihbar yok. Rabbim beterinden korusun.” dedi.