SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (Adana, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi)
SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede 4’e varan artçılar yaşanabileceğini belirterek, daha büyük bir deprem beklentisi olmadığını ifade etti.
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.
Sarsıntı, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi.