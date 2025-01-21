Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şu ana kadar 17 vatandaş taburcu oldu. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.
KAYIP SAYISI 76'YA YÜKSELDİ
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76 'ya çıktığını açıkladı. Yerlikaya 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya hayatını kaybedenlerin 56'sinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi.
Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.
Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak