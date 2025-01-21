Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şu ana kadar 17 vatandaş taburcu oldu. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 1

KAYIP SAYISI 76'YA YÜKSELDİ

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76 'ya çıktığını açıkladı.  Yerlikaya 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.  Yerlikaya hayatını kaybedenlerin 56'sinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi.

Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.


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Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak 

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 2

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesinin durumu ağır ve yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi. Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." dedi.

Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu ifade etti.

FACİANIN BOYUTU DRONE KAMERASINDA

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 3

"4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla ilgili bilgi aldı

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 4

ALEVLER HIZLA YAYILDI

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi saatlerce sürdü.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 5

YAŞAM ÇARŞAFLARI

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 6

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 7

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN, EŞİ VE 2 ÇOÇUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yangında hayatını kaybedenler arasında gazeteci Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğunun da olduğu öğrenildi.

Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 8

BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşıyordu. Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Bademli mezarlığına defnedilecek.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 9

3 ÇOCUĞUNU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Faciada Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 10

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Otel yangını faciasında doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 11

GALATASARAY KÜREK ŞUBESİ ESKİ SPORCUSU, EŞİ VE KIZI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ 

Galatasaray Kürek Şubesi, otel yangını faciasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 76 kişi yaşamını yitirdi - 12

FENERBAHÇE SPORCUSU NİL APAK VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında Fenerbahçe yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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