Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışması tamamlandı. Adalet Bakanlığı, faciada 78 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 51 yaralıdan 40'ı taburcu edilirken, 10 yaralının tedavisi devam ediyor. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi. Yaşanan facianın ardından Grand Kartal Otel'den de ilk açıklama geldi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 1

CAN KAYBI 78

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

Adalet Bakanlığı, faciada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitlerinin tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, felakette can kaybının 78 olduğunu açıkladı.

Soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi. 


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Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak 

Türkiye'nin yüreği yandı: Otel yangını faciasında hayatını kaybedenler

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 2

GÖZALTI SAYISI 11 OLDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."

Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 3

 Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 4

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi. Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." dedi.

Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu ifade etti.

FACİANIN BOYUTU DRONE KAMERASINDA

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 5

"4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla ilgili bilgi aldı

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 6

ALEVLER HIZLA YAYILDI

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi saatlerce sürdü.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 7

YAŞAM ÇARŞAFLARI

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 8

OTELDEN AÇIKLAMA

Yaşanan facianın ardından Grand Kartal Otel'den de ilk açıklama geldi.

Otelin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz." denildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi - 9

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içinde olduğu vurgulanan açıklama "Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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