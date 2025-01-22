Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışması tamamlandı. Adalet Bakanlığı, faciada 78 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 51 yaralıdan 40'ı taburcu edilirken, 10 yaralının tedavisi devam ediyor. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi. Yaşanan facianın ardından Grand Kartal Otel'den de ilk açıklama geldi.
CAN KAYBI 78
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.
Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.
Adalet Bakanlığı, faciada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitlerinin tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, felakette can kaybının 78 olduğunu açıkladı.
Soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi.
Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak
Türkiye'nin yüreği yandı: Otel yangını faciasında hayatını kaybedenler