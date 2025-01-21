Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 17 vatandaşın taburcu olduğu belirtilirdi. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da öğrenildi. Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım çağrısında bulunanlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.
Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.
Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak