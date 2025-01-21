Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 17 vatandaşın taburcu olduğu belirtilirdi. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da öğrenildi. Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım çağrısında bulunanlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 1

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

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Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacak 

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 2

66 ÖLÜ 51 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.

FACİANIN BOYUTU DRONE KAMERASINDA

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 3

"BİR VATANDAŞIN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi Ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 4

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi.

Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 5

"AYRINTILI TEFTİŞLERE BAŞLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. 66 vatandaşımızı kaybettik. Tümüne, yakınlarına, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak da buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 6

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla ilgili bilgi aldı

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 7

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 8

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 9

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu
yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 10

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 11

ÇÖKME RİSKİ

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Otelde çökme riski bulunduğu da belirtildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 12

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 13

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan iki vatandaşın hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. 

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 14

YAŞAM ÇARŞAFLARI

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 15

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 16

BAKANLAR BÖLGEDE

Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgede incelemelerde bulunuyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 17

BAŞMÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. 

Işıkhan, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 18

OTELİN KAYAK ÖĞRETMENİ ANLATTI

Yangın sırasında otelde olan kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, NTV canlı yayınında facianın ilk anlarını anlattı. Alevlerin dış cephede yayıldığını ifade eden Kepçetutan, panik havasının çok fazla olduğunu da dile getirdi.

Net bilgi olmamakla birlikte içerde 150 personel 150 de ziyaretçi olduğunu ifade eden Kepçetutan, "İçeride yoğun bir duman oluştuğu için camlarda da insanlar 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordu. 20-25 kişiyi biz çıkardık." dedi.

Arada itfaiyenin gelip otelde yangın tatbikatı da yapıldığını dile getiren Kepçetutan, otel ve etrafının izole olduğunu dile getirdi. 

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 19

PERSONEL: İPLE ATLAYARAK AŞAĞIYA İNDİLER

Otel personeli Hıdır Yeşiş, yangın sonrası yaşananları anlattı.

Yeşiş, "Personel kalma yerimiz 2'nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve 'Yangın var' dediler. Biz de dışarıya çıktık." dedi.

Yangın esnasında diğer kapıları çaldıklarını dile getiren Yeşiş, "Sanırım 4'üncü kattan 5'inci kata doğru alev alıyordu. Daha sonra uzaklaştık. Bağırmalar belli bir süre devam etti. 'İtfaiye yok mu?' diye bağıranlar, rüzgarın estiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar, o şekildeydi." diye olay anını anlattı.

"9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi vardı." diye konuşan Yeşiş, "Ben de 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu oradan uzaklaştık." dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 20

İŞTE OTELİN İÇERİSİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Otelin içerisinden ilk görüntüler de geldi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 21

ÖNCESİ SONRASI

Otelin yangından öncesi ve sonrası ise dikkat çekti. 

Lobinin küle döndüğü görüldü.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 22

SÖZCÜ YAZARI DA OTELDEYMİŞ

Facianın yaşandığı otelde bulunan Sözcü Gazetesi yazarı, Yeminli Mali Müşavir Nedim Türkmen ve ailesine de ulaşılamıyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 23

"YATAKLARLA SERT ZEMİNE DÜŞMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIK"

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." diye konuştu.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 24

"GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU"

Tatilciler, otelde güvenlik önlemi olmadığını söyledi.

Bir tatilci, "Otelin hiçbir güvenliği yok." derken, başka bir tatilci, "Yangın alarmı bile yok." ifadesini kullandı.

Başka bir tatilci de "Saatler sonra biz ancak uyandık da merdivenlerden atladık. İnsanlar katlardan atladı. Şaka gibi. Ve şu an kardeşim ortada yok." dedi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi - 25
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