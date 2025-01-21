Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi yaşamını yitirdi

"AYRINTILI TEFTİŞLERE BAŞLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. 66 vatandaşımızı kaybettik. Tümüne, yakınlarına, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak da buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.