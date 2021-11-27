Son dansçı ayı Brütüs de öldü

"SAKİN VE SEVECEN BİR AYIYDI"

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli bozayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.