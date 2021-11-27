Son dansçı ayı Brütüs de öldü

Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda, 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Brütüs’ün ölümüyle birlikte şu an Türkiye’de bildiğimiz kadarıyla dans ettirilmiş olan bozayı kalmadı" dedi.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 12:10

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 1

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için 'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 2

Geçen süre içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' kaldı.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 3

37 YAŞINDAYDI

Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayının en yaşlısı olan, 37 yaşındaki 'Brütüs' de yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 4

Brütüs'ün ölümüyle birlikte ’de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 5

"SAKİN VE SEVECEN BİR AYIYDI"

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli bozayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 6

Sezer, Brütüs’ün ölümüyle birlikte ’de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.

Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 7
Son dansçı ayı Brütüs de öldü - 8

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