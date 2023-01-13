Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu?

Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetin deprem oldu? İşte 13 Ocak tarihli son depremler

Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 1

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Ege Bölgesi'ndeki sarsıntılar ardından bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi.

Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 2

AKDENİZ' DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 3

AFAD gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

13 OCAK TARİHLİ DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 4
Son depremler (13 Ocak) Nerede, kaç şiddetin deprem oldu? - 5

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