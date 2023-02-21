Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan deprem felaketinin ardından, bölgede artçılar devam ederken bir sarsıntı haberi de Hatay'dan geldi. Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay, 6.4 şiddetindeki bir depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 20 Şubat 2023 tarihinde saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı.
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.
Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.
Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.
Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.
6,4 büyüklüğündeki deprem Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Hatay depremine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüzsüz; "Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge.
Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.