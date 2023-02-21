Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan deprem felaketinin ardından, bölgede artçılar devam ederken bir sarsıntı haberi de Hatay'dan geldi. Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay, 6.4 şiddetindeki bir depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 20 Şubat 2023 tarihinde saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı.