Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Bu kez deprem haberi Marmara Bölgesi'nden geldi. Merkez üssü Bursa olan deprem çevre illerde de hissedildi. Gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD depremlerin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili bilgileri resmi adresinden paylaşıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD 9 MART TARİHLİ SON DEPREMLER