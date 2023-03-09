Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. 6 Şubat tarihinden bu yana artçı sarsıntıların meydana geldiği Doğu illerinin yanı sıra farklı bölgelerden de deprem haberleri geliyor. Peki, bugün hangi illerde, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Mart tarihli son depremler...

Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 1

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Bu kez deprem haberi Marmara Bölgesi'nden geldi. Merkez üssü Bursa olan deprem çevre illerde de hissedildi. Gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD depremlerin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili bilgileri resmi adresinden paylaşıyor.

Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 2

MARMARA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 3

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD 9 MART TARİHLİ SON DEPREMLER

Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 4
Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 5
Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 6

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