Son depremlere yenileri ekleniyor: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Bu kez deprem haberi Marmara Bölgesi'nden geldi. Merkez üssü Bursa olan deprem çevre illerde de hissedildi. Gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD depremlerin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili bilgileri resmi adresinden paylaşıyor.