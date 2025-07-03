Son kuşak demirci: 50 yıldır mesleğini sürdürüyor



"Alaplı'da 30 yıl önce 20 demirci vardı. Şimdi ise az sayıda bu işi yapıyoruz. Bu işi yapan başka kimse yok. O zamanlar bu sanat çok kıymetliydi. Çünkü teknoloji yoktu, her şey el emeğiydi. Şimdi ise artık çırak bulamıyoruz. Kimse artık çalışmak istemiyor. Yaşımız ilerlediği için artık çalışmakta zorlanıyoruz. Şimdi maaş vermemize rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz."