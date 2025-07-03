Son kuşak demirci: 50 yıldır mesleğini sürdürüyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan atölyelerinde çekiç ve balyoz sesleri 50 yıldır dinmiyor. İsmail (55) ve Ekrem Özdemir (61) kardeşler, henüz çocuk yaşlarda başladıkları demircilik mesleğini yarım asırdır büyük bir özveriyle sürdürüyor.
İsmail ve Ekrem Özdemir, dedelerinden miras kalan bu zanaatla babalarının yönlendirmesiyle 10 yaşında tanıştı. Uzun yıllar babalarının yanında çıraklık ve kalfalık yapan kardeşler, 20'li yaşlarına geldiklerinde işi devraldı.