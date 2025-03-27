Son sahura ne zaman kalkılacak?
İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan'ın bitmesine artık sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl son orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Peki, son kez sahura ne zaman kalkılacak?
Ramazan'ın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de son sahura ne zaman kalkılacağı oldu. 2025 Ramazan ayında son kez sahura ne zaman kalkacaklarını merak eden Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 Ramazan ayının biteceği tarih...