Son sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazan'ın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de son sahura ne zaman kalkılacağı oldu. 2025 Ramazan ayında son kez sahura ne zaman kalkacaklarını merak eden Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 Ramazan ayının biteceği tarih...