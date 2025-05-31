Son tarih 31 Temmuz, geçersiz sayılacak: 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?
Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz itibarıyla sona ererken, beş adımda eski tip ehliyet nasıl yenilenir?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.
Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.