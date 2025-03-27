Son teravih ne zaman? 2025 Ramazan ayının son teravih namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Son kez sahura kalkılacak, son iftar sofrasında oruçlar açılacak ve son defa teravih namazları kılınacak. Bereket kardeşlik ve paylaşma ayında yedinden yetmişe binlerce Müslüman camilerde teravih namazı için bir araya geldi. Mübarek Ramazanın son teravih namazı sebebiyle binlerce kişi camilerde saf tutacak. İşte, 29 Mart son teravih namazı saatleri...