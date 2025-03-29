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Son teravih saati! 2025 Ramazan ayının son teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan son buluyor! Bir aylık oruç tutma süreci ardından İslam alemi, Ramazan Bayramı'na erişiyor. Cemaat son iftar yemeği ardından yine son kez teravih namazını idrak edecek. Bir sonraki Ramazan ayı için bekleyişe geçilecek. Bayrama kısa süre kala il il son teravih namazı saatleri öne çıkıyor. 2025 Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Son teravih saati! 2025 Ramazan ayının son teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı vakitleri - 1

Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Son kez sahura kalkılacak, son iftar sofrasında oruçlar açılacak ve son defa teravih namazları kılınacak. Bereket kardeşlik ve paylaşma ayında yedinden yetmişe binlerce Müslüman camilerde teravih namazı için bir araya geldi. Mübarek Ramazanın son teravih namazı sebebiyle binlerce kişi camilerde saf tutacak. İşte, 29 Mart son teravih namazı saatleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Son teravih saati! 2025 Ramazan ayının son teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı vakitleri - 2

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Bağışlanma, kardeşlik ve birlik ayı Ramazan ayının son teravih namazı 29 Mart günü eda edilecek.

Ankara son teravih namazı saati: 20:36
İstanbul son teravih namazı saati: 20:53
İzmir son teravih namazı saati: 20:56
Adana son teravih namazı saati: 20:21
Antalya son teravih namazı saati: 20:39
Bursa son teravih namazı saati: 20:51
Diyarbakır son teravih namazı saati: 20:03
Şanlıurfa son teravih namazı saati: 20:07
Gaziantep son teravih namazı saati: 20:13
Konya son teravih namazı saati: 20:34

İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Son teravih saati! 2025 Ramazan ayının son teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı vakitleri - 3

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazları camide kılındığı gibi evlerde de topluca kılınabilir. 20 rekat olarak idrak edilir. Ancak kişinin sağlık ve meşguliyet durumuna göre 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat da kılınması mümkün.

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