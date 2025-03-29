Son teravih saati! 2025 Ramazan ayının son teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı vakitleri
On bir ayın sultanı Ramazan son buluyor! Bir aylık oruç tutma süreci ardından İslam alemi, Ramazan Bayramı'na erişiyor. Cemaat son iftar yemeği ardından yine son kez teravih namazını idrak edecek. Bir sonraki Ramazan ayı için bekleyişe geçilecek. Bayrama kısa süre kala il il son teravih namazı saatleri öne çıkıyor. 2025 Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak?
Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Son kez sahura kalkılacak, son iftar sofrasında oruçlar açılacak ve son defa teravih namazları kılınacak. Bereket kardeşlik ve paylaşma ayında yedinden yetmişe binlerce Müslüman camilerde teravih namazı için bir araya geldi. Mübarek Ramazanın son teravih namazı sebebiyle binlerce kişi camilerde saf tutacak. İşte, 29 Mart son teravih namazı saatleri...