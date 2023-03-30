Son yağışlar İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların su seviyesinde artış yaşandı.
İSKİ verilerine göre; megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir hafta içinde yüzde 2,28 arttı.
Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6,7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugün ki doluluk oranı ise yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçti.
Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89,28 olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59,47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9,39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.