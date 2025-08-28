Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu: Erzincan Ovası’nda hasat başladı



Hasadı gerçekleştiren üretici Emre Çimen, sezon hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl kış şartlarının erken başlaması ve geç bitmesi ile yağmurların zamansız yağması bazı sıkıntılar yaşatsa da şükürler olsun verimimiz gayet güzel. Erzincan’da silajlık mısır üretimi yapıyoruz. Mısırlarımızı biçerdöverlerle hasat ettikten sonra parçalayarak silaj havuzlarında sıkıştırıyoruz. Üstünün örtülmesiyle birlikte mayalanma süreci başlıyor. Bu işlem tamamlandığında silaj, hayvanlar için besleyici bir yem haline geliyor. Çiftliklerde katı yem olarak kullanılan silaj, hayvancılığa da büyük fayda sağlıyor. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum, Erzincan için verimli bir sezon geçiriyoruz."