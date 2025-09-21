Sonbahar önümüzdeki hafta resmi olarak başlıyor: 23 Eylül Ekinoksu etkileri

Dünya, yörüngesindeki yolculuğunu sürdürürken yılın en özel günlerinden biri olan ekinoks tarihine yaklaşıyor. 23 Eylül’de gerçekleşecek olan sonbahar ekinoksu, yalnızca astronomi meraklıları için değil, doğa ve mevsim döngülerini takip eden herkes için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu özel günde, gece ile gündüz süreleri eşitleniyor ve gökyüzünde Güneş tam olarak ekvator üzerine denk geliyor.



