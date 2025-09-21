Sonbahar önümüzdeki hafta resmi olarak başlıyor: 23 Eylül Ekinoksu etkileri

23 Eylül'de sonbahar ekinoksu gerçekleşecek. Astronomik olarak Kuzey Yarımküre'de sonbaharın başlangıcı kabul edilen bu tarihte, aydınlanma çemberi (Güneş’in Dünya’da aydınlattığı bölge ile Dünya’nın karanlıkta kalan bölgesi arasındaki hat) kutuplardan geçer.

Dünya, yörüngesindeki yolculuğunu sürdürürken yılın en özel günlerinden biri olan ekinoks tarihine yaklaşıyor. 23 Eylül’de gerçekleşecek olan sonbahar ekinoksu, yalnızca astronomi meraklıları için değil, doğa ve mevsim döngülerini takip eden herkes için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu özel günde, gece ile gündüz süreleri eşitleniyor ve gökyüzünde Güneş tam olarak ekvator üzerine denk geliyor.

Astronomik takvime göre bu tarih, Kuzey Yarımküre’de yaz mevsiminin sona erdiği ve sonbaharın resmi olarak başladığı gün anlamına gelirken; Güney Yarımküre’de ise kış bitiyor ve ilkbahar başlıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı mevsimsel değişimlere yol açan ekinoks, aynı zamanda doğanın yeniden dengelendiği bir anı da temsil ediyor.



23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUYOR?

23 Eylül tarihinde gerçekleşen sonbahar ekinoksunda, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi sona ererken sonbahar başlar; Güney Yarım Küre'de ise kış mevsimi yerini ilkbahara bırakır. Güneş, gökyüzünde tam olarak ekvator üzerinde yer alır, bu da gün ışığı ve karanlık arasında 12 saatlik bir eşitlik oluşmasına neden olur.

EKİNOKS NASIL OLUŞUR?

Ekinokslar, Dünya'nın küresel şekli, ekseninin eğik olması ve Güneş etrafındaki hareketi sebebiyle meydana gelir. Bu durumlar ve olay sonucunda, ekinokslar yılda iki kez, 19-21 Mart ve 20-24 Eylül tarihleri arasında meydana gelir.

Dünya, Güneş etrafında dolanırken yörünge düzlemine göre ekseni 23,5 derecelik eğik bir açıyla kendi etrafında döner. Bu eğiklik nedeniyle Dünya’nın Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi çakışmaz. Ancak 19-21 Mart ve 20-24 Eylül tarihlerine denk gelen ekinokslarda Dünya’nın ekseni Güneş’e dik açıda konumlandığından Güneş ışınları, Ekvator’a dik bir açıyla ulaşır.

