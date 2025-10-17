Sonbahar ve kış aylarında tüketimi artıyor: Doğal antibiyotik, gribal hastalıkların ilacı

Demir şişlere, özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazırlanan soğan kebabının tercihe göre şişte veya tepside pişirildiğini bildiren Çadır, "Soğan kebabı için mor soğanın küçük olanlarını seçeriz, soğanı ikiye böleriz ve kıyma ile buluştururuz. Kıymanın yağı ve aromasıyla birlikte pişer. Sofralarımızda misafirlerimize ikram ederiz. Soğan kebabının Gaziantep'te yenilmesini tavsiye ediyoruz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabının soğanı çok küçük, çok ir ve beyaz soğan olmayacak. Soğan kebabı mor soğanla yapılır. Soğanda bol miktarda A, B ve C vitamini var. Soğan zaten doğal antibiyotik. Bunlar birleşince karabiber, biberle çok güzel bir şifa kaynağı oluyor. Soğan kebabının mevsimi sonbaharın sonuna doğru başlar. Kış boyunca Gaziantep'te yapılır. İlkbahara kadar soğan kebabı tercih edilir" diye konuştu.