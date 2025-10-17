Sonbahar ve kış aylarında tüketimi artıyor: Doğal antibiyotik, gribal hastalıkların ilacı
Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan kentin eşsiz lezzetleri arasında yer alan soğan kebabı, besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için sonbahar ve kış aylarında tüketimi artıyor.
Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar aylarında soğan kebabı büyük talep görüyor. Kentte özellikle grip ve nezle gibi rahatsızlıkların yoğun olarak görüldüğü sonbahar ve kış mevsiminde ilgi gören soğan kebabı, "şifa deposu" olarak tüketilen kebaplar arasında yer alıyor.