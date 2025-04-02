"Sonbaharın Kralı" hızla yaygınlaşıyor: Autumn King hem iri taneli hem de çekirdeksiz

Akın, üzümün en önemli özelliğinin geç uyanması olduğunu belirterek, "Manisa'da diğer üzüm türleri 20-25 gün önce uyanmaya başladı ve 22-23 Mart'ta birçok mahallede don zararı oluştu. Ancak Autumn King, o tarihlerde henüz uyanmadığı için dondan etkilenmedi.





