"Sonbaharın Kralı" hızla yaygınlaşıyor: Autumn King hem iri taneli hem de çekirdeksiz
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, soğuk havalardan geç etkilenmesi ve don olaylarına karşı dayanıklılığı ile öne çıkan "Sonbaharın Kralı" (Autumn King) üzüm türünün dikimi hızla yaygınlaşıyor. Geç olgunlaşan, iri taneli ve çekirdeksiz üzüm türünün, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden geldiği öğrenildi.
Sarıgöllü üzüm üreticisi Fatih Akın, Autumn King üzüm türünün soğuktan etkilenmediğini ve ekonomik avantajlar sunduğunu vurgulayarak, "Bu üzüm türünde ticari bir üzümde olması gereken tüm özellikler mevcut. Dayanıklılık, yüksek verim, gösterişli iri taneler ve kütür kütür bir yeme zevki sunuyor.