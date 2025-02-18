Sondaj sırasında metan gazı alev aldı: Saatlerdir yanıyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro inşaatı sahasında zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı yüzeye çıkarak alev aldı. Dün Saat 14.00'te başlayan yangın henüz sönmezken konuya ilişkin belediyeden açıklama geldi.
Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatı sahasında yaklaşık 46 metre derinlikte zemin etüdü sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alev aldı.
İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangında hala devam ederken ekiplerin çalışmaları da sürüyor.