Sondaj sırasında metan gazı alev aldı: Saatlerdir yanıyor

"SONDAJ FİRMASINDA GÖREVLİ ÇALIŞANIN GENEL SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirken, “Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi’nde bugün saat 13:55’te yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve İZGAZ ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.