SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu

BU HAFTA ÜÇ ÖNEMLİ RAPOR ÇIKTI

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada son bir haftada birçok önemli gelişme yaşandı.

Bunlardan biri, sanık avukatlarının itiraz ettiği HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan yeni rapordu.

Sanıkların cinayet günü hareketlerini gösteren kayıtlar için yeni bilirkişiler görevlendirilmişti.

Bilirkişi heyeti yeni raporunu mahkemeye sundu. Bu raporda, sanıkların hareketliliği yeniden anlatıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi

"- Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran’ın ikameti, Arif Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran’ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır.

BÜTÜN SANIKLAR ORDAYDI

- Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi."

"SALİM GÜRAN CESET BÖLGESİNDEYDİ"

- Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz."

Yeni raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" tespiti yinelendi.