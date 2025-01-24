SON DAKİKA HABERİ | Sultanbeyli’de büyük yangın: 5 katlı iş merkezindeki yangın kontrol altına alındı
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde beş katlı bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler binanın üst katını sararken ekipler yangına müdahale etti. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı iş merkezinde yangın çıktı.
1000 metrekarelik iş merkezi yangınına ekipler 52 araç 139 itfaiye personeli ile müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.