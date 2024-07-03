Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum"

Mardin'de 40 yaşındaki Resul Derin'i işe giderken arkasından yaklaşıp çekiç ve sopayla döverek öldüren ve tutuklanan kuzenler Abdulvahap ile Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri izlettirilen Selahattin Acet ifadesinde, "İlk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış." dedi.

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 1

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 22 Haziran'da 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 2

YERE DÜŞTÜ DEFALARCA VURDULAR

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 3

İKİ ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI

Tespit edilen şüpheliler kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 4

2 SİLAH VE 30 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 5

"İLK DARBEYİ BAŞINA BEN VURDUM"

Olayın görüntüleri izlettirilen Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Selahattin Acet, ifadesinde şunları söyledi:

"Görüntülerdeki beyaz tişörtlü kişi benim. Solumda siyah tişörtlü olarak benimle koşan da Abdulvahap'tır. Videoda sizinle birlikte gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış. Derin ailesinden ve bizden iki genç köyde tartışıyor. Biz iki farklı aşiretiz. Köylerimiz ayrıdır. Amcamın oğlu babamı arıyor ve babam karşı taraf ile görüşüyor. Maktulün ağabeyi Halit, babamı tehdit ediyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık 100 kişiyle amcamın oğlu M.C.'ye ve R.T.'ye saldırıyorlar. R.T. hala hastanede yatmaktadır. Babam ve annem de yaralanmıştır. Bu olayı videoya çekmişlerdir.

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 6

"KASTIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"

Kardeşimin yaralı haldeki resmini kırpıp sosyal medyada paylaşıyorlardı ve bizi sürekli tehdit ediyorlardı. Biz de şikayetçi olduk. Ben maktule yöneldiğimde maktulün belinde kabarıklık gördük. Böyle olduğu için kendisine eylemde bulunduk. Kendisini öldürme kastım olsaydı arabadaki silah ile öldürürdüm. Bana küfrettiği için ve annemin vücudundaki izlerden dolayı üzüntü duyduğum için bir anlık sinirle olmuştur. Kastım öldürmek değildi. Pişmanım."

Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum" - 7

Olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Abdulvahap Acet ise Resul Derin'i tanımadığını belirterek, "Bir kafede oturuyorduk. Buradan kalktıktan sonra bir araba önümüzü kesti. Dayımın oğlu bu sırada maktulle karşılaştı. Maktul dayımın oğluna dönerek küfretti. Dayımın oğlu araçtan inerek maktule doğru yürüdü. Aralarında kavga çıktı. Karşı taraf silah kullanacağını zannederek ben de dayımın oğlunu oradan çekmeye çalıştım. Maktulün silah kullanmasını engellemek için koluna sopayla vurdum. Maktulü tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim aramızda bir husus yoktu." dedi.

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