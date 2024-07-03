Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum"

"İLK DARBEYİ BAŞINA BEN VURDUM"

Olayın görüntüleri izlettirilen Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Selahattin Acet, ifadesinde şunları söyledi:

"Görüntülerdeki beyaz tişörtlü kişi benim. Solumda siyah tişörtlü olarak benimle koşan da Abdulvahap'tır. Videoda sizinle birlikte gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış. Derin ailesinden ve bizden iki genç köyde tartışıyor. Biz iki farklı aşiretiz. Köylerimiz ayrıdır. Amcamın oğlu babamı arıyor ve babam karşı taraf ile görüşüyor. Maktulün ağabeyi Halit, babamı tehdit ediyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık 100 kişiyle amcamın oğlu M.C.'ye ve R.T.'ye saldırıyorlar. R.T. hala hastanede yatmaktadır. Babam ve annem de yaralanmıştır. Bu olayı videoya çekmişlerdir.