Sopalı ve çekiçli vahşette ifadeler ortaya çıktı: "İlk darbeyi ben vurdum"
Mardin'de 40 yaşındaki Resul Derin'i işe giderken arkasından yaklaşıp çekiç ve sopayla döverek öldüren ve tutuklanan kuzenler Abdulvahap ile Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri izlettirilen Selahattin Acet ifadesinde, "İlk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış." dedi.
Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 22 Haziran'da 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.