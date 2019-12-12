Sopayla kovaladığı köpekten özür diledi

Site sakinlerinden Dursun Usta ise ”Kaloriferci arkadaşımız yapmış olduğu davranışın çok büyük yanlış olduğunu kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz. Site sakinleri olarak sokak hayvanlarına sürekli bakıyoruz. Orhan da bize yardımcı oluyor. O gün ki davranışını kesinlikle onaylamıyoruz. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için takipçisi olacağız. Sitesi sakinleri olan bütün canlılardan ve hayvan severlerden özür diyoruz” derken, site yöneticisi Emin Kurt ise "Görüntüler nedeniyle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisine gerekli uyarıları siste yönetimi olarak yaptık. Hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Kendisi de suçunu kabul ediyor. Buda bir erdemliliktir. Site yönetimi olarak doğadaki tüm canlılardan hayvan severlerden özür diliyorum. Telafisi yok bir kere yaşandı bu nedenle çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.