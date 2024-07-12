Sorguda gerçek ortaya çıktı! Öğretmen cinayetinde dini nikahlı eş gözaltına alındı
Diyarbakır'da sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41) tabanca ile vurarak öldürdüğünü itiraf eden Zeynep A. (39), sorgusunda silahı nasıl kullandığını tarif edemedi. Şüpheler dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Y.'nin (49) üzerinde yoğunlaştı. Zeynep A.'nın, "2 gün önce çocuklarımı alıp, köye gitti" dediği Şeyhmus Y., Bağlar'da gözaltına alındı.
Olay, 9 Temmuz'da Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitede bulunan 9 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi olduğu iddia edilen meslektaşı Osman Karaaslan'ı öldürdüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.