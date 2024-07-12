Sorguda gerçek ortaya çıktı! Öğretmen cinayetinde dini nikahlı eş gözaltına alındı

Olay, 9 Temmuz'da Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitede bulunan 9 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi olduğu iddia edilen meslektaşı Osman Karaaslan'ı öldürdüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.