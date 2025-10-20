SORGULA: Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrolarına başvuru yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte unvanlarına göre sözlü/yazılı sınava girecek adaylar belli olacak. Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
Adalet Bakanlığı 2025 yılında infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarına alım yapacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar Ağustos ayı içerisinde müracaatlarını tamamladı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlamayan ve başvuru yapan adaylar dikkate alınmayacak. Adayların açılan ilanlardaki özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. İlan edilen kadronun 3 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor.