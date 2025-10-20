SORGULA: Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos’ta tamamlandı.Adalet Bakanlığı destek personeli (hizmetli) unvanı için e-Devlet üzerinden alınan başvuruları değerlendirdi. Hizmetli alımında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. İnfaz koruma memuru alımı sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından tüm personel alımı sonuçlarının en geç Kasım ayına kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.



Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi cte.adalet.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak.



En yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.