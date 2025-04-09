Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları için gözler Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine çevrildi. Sonuçlar kariyer kapısı veya ogm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri gibi kadrolara başvuru yapan ancak şartları sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru süreci 28 Mart’ta tamamlanırken başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde belgeleri teslim edecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuç sorgulama ekranı
Orman Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftada geçiçi işçi alımı kura sonuçlarını erişime açtı. Sözleşmeli destek personeli başvuru işlemleri de benzer tarihlerde başlarken adaylar sonuçlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilse dahi atama işlemleri iptal edilecek. İlan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise adayın diploma notu, mezuniyet tarihi, yaş gibi kriterlere bakılacak. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sonuçlarda son durum…