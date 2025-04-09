Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları için gözler Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine çevrildi. Sonuçlar kariyer kapısı veya ogm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri gibi kadrolara başvuru yapan ancak şartları sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru süreci 28 Mart’ta tamamlanırken başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde belgeleri teslim edecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuç sorgulama ekranı

Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Orman Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftada geçiçi işçi alımı kura sonuçlarını erişime açtı. Sözleşmeli destek personeli başvuru işlemleri de benzer tarihlerde başlarken adaylar sonuçlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilse dahi atama işlemleri iptal edilecek. İlan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise adayın diploma notu, mezuniyet tarihi, yaş gibi kriterlere bakılacak. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sonuçlarda son durum…

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Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

OGM 3.477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru süreci 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlandı.

Değerlendirme sürecinin başlamasının üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçerken henüz sonuçlar erişime açılmadı.

Sözleşmeli personel alımı sonuçlarının Nisan ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILACAK

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Alım yapılacak her kadro için özel ve genel şartlar kılavuzda ayrıca belirtildi.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Atamadan sonra ortaya çıkan durumlarda atama işlemi iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bede yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

Sorgulama ekranı: OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolar alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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