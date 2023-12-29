Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem: "Kardeşime eş arıyorum" tuzağı
Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor. Son günlerde dolandırıcılar, attıkları mesajlarla abla, abi veya kız kardeşlerine eş aradıklarını söylüyorlar. Sosyal medyada çok kişi verilen numara mesaj atanlar ya da linki tıklayanlar tuzağa düşüyor.
Son günlerde dolandırıcılar, sanal telefon numaraları veya sahte e-posta adresleri üzerinden hedef seçtikleri insanlara arkadaşlık teklifi gönderip para istiyor.
Dolandırıcılar, ağabey veya kız kardeşlerine arkadaş veya eş aradıklarını belirterek mesaj atıyor.
Sahte mesajların ardından bir süre sohbet eden dolandırıcılar, kişinin güvenini kazanıp konuşmayı özel konulara getirerek mağdurun fotoğraflarını ele geçiriyor.