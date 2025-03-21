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Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı?

İnternette ve sosyal medya uygulamalarında yaşanan yavaşlık, yükleme ve erişim problemiyle ilgili son durum, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 19 Mart Çarşamba ve 20 Mart Perşembe günü sosyal medya araçları, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'ta masaüstü ve mobil uygulamalar üzerinden erişim sorunu yaşanmıştı. Peki, sosyal medya erişim sorunu devam ediyor mu, son durum ne? Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok açıldı mı?

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 1

Geçtiğimiz son 2 günde, sosyal medya platformları Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşan milyonlarca kişi, erişim sorunuyla ilgili güncel durumu merak ediyor. 21 Mart Cuma günü de yüklenme ve giriş problemleri yaşanıp yaşanmayacağını araştıran vatandaşlar, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'la ilgili "Downdetector" adlı uygulama üzerinden gelen kullanıcı raporlarını sorguluyor. Peki, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok açıldı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 2

21 MART'TA İNTERNETTE SORUN VAR MI?

Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarında yurt genelinde yaşanan erişim problemi sona ermiş görünüyor.

Kullanıcılar, tarafından yapılan arıza raporları ve geri bildirimlerde uygulamalara giriş yapamayan kişi sayısının oldukça azaldı. Downdetector’dan gelen saatlik rapor bilgileri de erişim sorununun sona ermeye başladığını gösteriyor.

İşte Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'la ilgili güncel arıza raporları;

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 3

TWİTTER ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat, sorun güncel ve saatlik raporlara göre düzelmiş görünüyor.

Sitede 21 Mart 2025 tarihinde sabah saat 08.00 itibarıyla kullanıcılardan gelen rapor bildirimi oldukça az.

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 4

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

21 Mart 2025 tarihinde Instagram'a bırakılan güncel arıza raporlarında da belirgin bir azalma gözüküyor. Gelen raporlarda bırakılan arıza bildirimlerinin artık toplum bazlı değilde kişi bazında olduğu gözlemleniyor.

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 5

YOUTUBE AÇILDI MI?

Youtube'da yaşanan video açılmama ve yüklenme problemleri de 21 Mart Cuma günü itibarıyla düzeldi.

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 6

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU NE DURUMDA?

Whatsapp adlı iletişim platformunda da sorun 21 Mart tarihinde düzelmiş görünüyor.

Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı? - 7

TİKTOK DÜZELDİ Mİ?

21 Mart tarihinde Tiktok adlı platformda yaşanan erişim ve video yüklenme sıkıntısı da düzeldi. Raporlarda hiç bir problem olmadığı gözlemleniyor.

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