Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı?
İnternette ve sosyal medya uygulamalarında yaşanan yavaşlık, yükleme ve erişim problemiyle ilgili son durum, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 19 Mart Çarşamba ve 20 Mart Perşembe günü sosyal medya araçları, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'ta masaüstü ve mobil uygulamalar üzerinden erişim sorunu yaşanmıştı. Peki, sosyal medya erişim sorunu devam ediyor mu, son durum ne? Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok açıldı mı?
Geçtiğimiz son 2 günde, sosyal medya platformları Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşan milyonlarca kişi, erişim sorunuyla ilgili güncel durumu merak ediyor. 21 Mart Cuma günü de yüklenme ve giriş problemleri yaşanıp yaşanmayacağını araştıran vatandaşlar, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'la ilgili "Downdetector" adlı uygulama üzerinden gelen kullanıcı raporlarını sorguluyor. Peki, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok açıldı mı?