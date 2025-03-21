Sosyal medya erişim sorununda son durum: Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Tiktok açıldı mı?

Geçtiğimiz son 2 günde, sosyal medya platformları Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşan milyonlarca kişi, erişim sorunuyla ilgili güncel durumu merak ediyor. 21 Mart Cuma günü de yüklenme ve giriş problemleri yaşanıp yaşanmayacağını araştıran vatandaşlar, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok'la ilgili "Downdetector" adlı uygulama üzerinden gelen kullanıcı raporlarını sorguluyor. Peki, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Tiktok açıldı mı?