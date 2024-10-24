Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?

Sosyal medya erişim yasağının ne zaman kalkacağıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. 23 Ekim Çarşamba günü Twitter, Instagram ve Youtube'a 17.00 itibarıyla erişim yasağı getirildi. Pekçok kullanıcı ise yaşanan erişim engeli ve yavaşlama sorununun neden kaynaklandığını ve yasağın kalkacağı zamanı merak ediyor. Peki, sosyal medya erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?