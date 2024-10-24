Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?

Sosyal medya erişim yasağıyla ilgili son durum, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dün Twitter, Instagram ve Youtube'a getirilen erişim yasağının ardından birçok kişi "Sosyal medya erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Peki, sosyal medya erişim yasağında son durum ne? Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?

Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı? - 1

Sosyal medya erişim yasağının ne zaman kalkacağıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. 23 Ekim Çarşamba günü Twitter, Instagram ve Youtube'a 17.00 itibarıyla erişim yasağı getirildi. Pekçok kullanıcı ise yaşanan erişim engeli ve yavaşlama sorununun neden kaynaklandığını ve yasağın kalkacağı zamanı merak ediyor. Peki, sosyal medya erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı? - 2

INSTAGRAM AÇILDI

Saat 17.00'dan sonra söz konusu uygulamalarda kesinti raporları gelmeye başladı.

Uygulamalardaki erişim sorunu devam etmekle beraber, bazı kullanıcılar Instagram'da meydana gelen sorunun bittiğini ifade ediyor.

Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı? - 3

TWİTTER VE YOUTUBE'DA ERİŞİM YASAĞI KALKTI

Eski adı Twitter olan X ve Youtube'da bu sabah itibarıyla erişim sorunu sürmeye devam ediyordu.

Erişim sorunu saat 10.00 itibarıyla sona erdi.

Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı? - 4

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağının neden getirildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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