Sosyal medya erişim yasağında son durum: Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?
Sosyal medya erişim yasağıyla ilgili son durum, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dün Twitter, Instagram ve Youtube'a getirilen erişim yasağının ardından birçok kişi "Sosyal medya erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Peki, sosyal medya erişim yasağında son durum ne? Erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?
Sosyal medya erişim yasağının ne zaman kalkacağıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. 23 Ekim Çarşamba günü Twitter, Instagram ve Youtube'a 17.00 itibarıyla erişim yasağı getirildi. Pekçok kullanıcı ise yaşanan erişim engeli ve yavaşlama sorununun neden kaynaklandığını ve yasağın kalkacağı zamanı merak ediyor. Peki, sosyal medya erişim engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak? Twitter, Instagram ve Youtube açıldı mı?