Sosyal medya Evre Başak Clarke hakkındaki iddiaları konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?

İleri derece kanser teşhisi alan sanatçı Evre Başak Clarke, tedavi masraflarını karşılamak için yardım kampanyası başlatmıştı. Son olarak kanser mücadelesini kaybettiğini ve 3-4 haftalık ömrünün kaldığını açıklayan Clarke'ın yardım paralarıyla ortadan kaybolduğu iddia edildi.

İngiltere’de yaşayan Türk ressam Evre Başak Clarke, 2023 yılında metastatik bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Clarke, hastalığın karaciğer ve akciğerlerine yayıldığını, doktorlarının kendisine 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.

Sanatçı, tedavi masrafları ve küçük oğlu Oscar’ın geleceği için GoFundMe platformu üzerinden "Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur" adıyla bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve yaklaşık 6.700 bağışçıdan 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

TÜRKLER HAKKINDAKİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak kampanya süreci, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar bağış miktarının yüksekliği, yapılan paylaşımlardaki ifadeler ve şeffaflık eksikliğini gündeme taşıdı. Clarke’ın geçmiş sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve "Türkler giremez" şeklinde yorumlanan ifadeleri de eleştiri konusu oldu.

DOKTOR BELGELERİNİ KALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ekşi Sözlük ve diğer platformlarda, sanatçının tedavi belgelerini kaldırdığı, hesaplarını gizlediği ve bazı açıklamalarını sildiği yönünde iddialar dile getirildi. Bununla birlikte Clarke hakkında resmî makamlarca başlatılmış bir soruşturma ya da dolandırıcılık tespiti bulunmuyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, tartışmalara rağmen kampanyayı "etik bir yardım" olarak görmeye devam ederken, diğerleri daha fazla şeffaflık talep ediyor.

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

1985 doğumlu Evre Başak Clarke, sanatçı, ressam ve dijital tasarımcıdır. Gerçek adı Evre Başak Okumuş olan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur ve eserlerinde hayvan portreleri ile deneysel sanata odaklanır.

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Clarke, 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlend, çiftin aynı yıl küçük oğlu Oscar dünyaya geldi.

