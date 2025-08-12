Sosyal medya Evre Başak Clarke hakkındaki iddiaları konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?
İleri derece kanser teşhisi alan sanatçı Evre Başak Clarke, tedavi masraflarını karşılamak için yardım kampanyası başlatmıştı. Son olarak kanser mücadelesini kaybettiğini ve 3-4 haftalık ömrünün kaldığını açıklayan Clarke'ın yardım paralarıyla ortadan kaybolduğu iddia edildi.
İngiltere’de yaşayan Türk ressam Evre Başak Clarke, 2023 yılında metastatik bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Clarke, hastalığın karaciğer ve akciğerlerine yayıldığını, doktorlarının kendisine 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.
Sanatçı, tedavi masrafları ve küçük oğlu Oscar’ın geleceği için GoFundMe platformu üzerinden "Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur" adıyla bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve yaklaşık 6.700 bağışçıdan 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.