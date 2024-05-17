Sosyal medya fenomeni Ares'in öldürüldüğü davada yeni gelişme: Sanıklar tahliye edildi
Antalya'da "Ares" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri suçlamasıyla haklarında 18'er yıl hapis cezası verilen kişi ile oğlu, dosyanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıkları bu kez 12'şer yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tahliyelerine hükmetti.
Yargıtay'dan dönen "Fenomen Ares" davasında cezası düşen sanıklar tahliye edildi.
Kadir Ozan Erdal (29), iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Erdal'ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine "Ares" takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in (18) koyduğunu söyledi.