Sosyal medya fenomeni Ares'in öldürüldüğü davada yeni gelişme: Sanıklar tahliye edildi

12 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE KARARI

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, sanıklar Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Veysi Erdal, olayda herhangi bir kastı olmadığını belirterek, "Yıllardır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Adaletin vicdanına sığınıyorum" dedi. Kadir Ozan ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Adalete sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay da "Oğlumda hiçbir delil bulunmamasına rağmen ormanlık alana götürdüler. Öldüresiye dövdüler. 15 gün yoğun bakımda oğlum öldü. Katiller oğlumu öldürdü. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim oğlum daha çocuktu." dedi. Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ise "Bunların yapmış olduğu planlı, kasıtlı değil mi? Adalete güvenimiz sonsuz. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz. Tahliye edilmesinler." dedi.

Duruşma savcısı, sanıkların "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal'a 12'şer yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyelerine karar verildi.