Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı

Polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını belirten Özkan, "Yaşanan bu olaydan hastane sorumludur. Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı. Bunu da sırf para kazanmak için yaptılar" diye konuştu.