Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı

İstanbul’da özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan’ın eşi, “Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı” iddiasında bulundu.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 1

Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalındaki yarışmada ünlendi. Program sonrası sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 19 Aralık’ta İstanbul Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 2

İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran talihsiz kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 3

Neşe Özkan’ın cenazesi, Demetevler Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 4

Talihsiz kadının eşi İskender Özkan eşinin vefatı hakkında konuştu. Özkan, "Eşim yaklaşık 5 yıl önce ilk çocuğumuzu doğurdu ve annelik ameliyatı olarak bilinen sezaryen sonrası oluşan karın sarkmasından rahatsız olduğu için yıllardır ameliyat olmak istediğini söylüyordu. Eşim bir firmanın internette yayınladığı fotoğrafları güzel buldu ve hastaneye gittik. Sonrasında yatışımız oldu ve eşimin tetkikleri yapıldı. Ancak sonradan öğreniyoruz ki, eşimin tetkikleri eksik yapılmış" iddiasında bulundu.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 5

Polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını belirten Özkan, "Yaşanan bu olaydan hastane sorumludur. Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı. Bunu da sırf para kazanmak için yaptılar" diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 6
Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı - 7
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