Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatında öldü | Neşe Özkan'ın eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı
İstanbul’da özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan’ın eşi, “Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı” iddiasında bulundu.
Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalındaki yarışmada ünlendi. Program sonrası sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 19 Aralık’ta İstanbul Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.