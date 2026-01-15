Sosyal medya fenomeni iki çocuğunu öldürüp intihar etti. Aylar önceki paylaşımı dikkat çekti
15.01.2026 23:45
Son Güncelleme: 16.01.2026 00:04
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Sergen Altunbaş, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, Adana'daki evinde 2 çocuğuyla birlikte ölü bulundu.
Sergen Altunbaş'ın çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
EŞİ BİR SÜRE ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ
Altunbaş ailesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşıyordu.
İddiaya göre Sergen Altunbaş'ın eşi, bir süre önce yaşadıkları tartışma nedeniyle evi terk etti. 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte kalmaya devam ediyordu.
ALTUNBAŞ VE 2 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Evden silah sesini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler; 34 yaşındaki Altunbaş ve 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Altunbaş'ın önce çocukları, ardından kendini vurduğu tespit edildi.
YAKINLARI ARACI ATEŞE VERDİ
Ailenin bahçede duran aracı da yanmış haldeydi.
Olayı duyup eve giden yakınlarının Altınbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.