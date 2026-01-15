Sosyal medya fenomeni iki çocuğunu öldürüp intihar etti. Aylar önceki paylaşımı dikkat çekti

Altunbaş ailesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşıyordu.

İddiaya göre Sergen Altunbaş'ın eşi, bir süre önce yaşadıkları tartışma nedeniyle evi terk etti. 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte kalmaya devam ediyordu.