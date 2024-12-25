Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı: Eşinin şüphesi doğru mu çıkacak?
İstanbul’da özel bir hastanede estetik ameliyatı geçiren sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, ameliyatın ardından rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Genç kadının eşi, Özkan’ın tetkiklerinin eksik yapıldığını belirterek ölümden hastane yönetimini sorumlu tuttu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeninin mezarı açıldı, genç kadına otopsi yapıldı. Neşe Özkan, işlemlerinin ardından yeniden toprağa verildi.
Estetik ameliyat sonrası şüpheli şekilde yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı.