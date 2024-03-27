Sosyal medya fenomenini 58 yerinden bıçaklayan eşine 30 yıl hapis talebi
Yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan eşi Yunus Yıldırım, hakim karşısına çıkarak 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Duruşmada sanık, olay günü eşinin "Senden çocuk yapmak istemiyorum." sözlerine sinirlendiğini ve bu durumu hazmedemediğini iddia etti.
Eşi, yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım cezaevinden getirildi. Duruşmada Merve Veziroğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.