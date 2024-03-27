Sosyal medya fenomenini 58 yerinden bıçaklayan eşine 30 yıl hapis talebi

30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, kullanılan aletin niteliği itibarıyla öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliğini de göz önüne alarak sanığın öldürme kastıyla hareket ederek yatak odasına kilitledikten sonra eylemini gerçekleştirdiği, her ne kadar sanık haksız tahrik ve meşru savunma hükümlerinden faydalanmak üzere savunmalarda bulunmuş ise de katılan beyan ve dosya kapsamından bunların uygulanma koşullarının da bulunmadığı anlaşıldığını belirtti.

Sanık Yunus Yıldırım’ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.