Sosyal medya fenomeninin yürek yakan ölümü. Kaskını kız arkadaşına vermiş
17.01.2026 09:14
İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet videoları çeken sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet kazası geçirdi. Genç fenomenin kaskını, kaza anında kız arkadaşına verdiği öğrenildi.
Manavgat'ta motosiklet kazası can aldı.
Demokrasi Bulvarı’nda çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut’un kullandığı motosiklet, Mehmet T.I.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T.I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ACI AYRINTI
Manavgat Adliyesi'nde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut’un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.