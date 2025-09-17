Sosyal medya Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türk Bayraklı ojesini konuşuyor
Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türkiye’ye yönelik dostluk simgesi olarak tercih ettiği Türk bayrağı desenli oje tasarımı gündeme oturdu. Prenses Akiko’nun bu jesti, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Türkiye‐Japonya arasındaki tarihî ve kültürel bağlara vurgu yapan yorumları beraberinde getirdi.
japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.