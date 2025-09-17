Sosyal medya Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türk Bayraklı ojesini konuşuyor

japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.