Sosyal medya Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türk Bayraklı ojesini konuşuyor

Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türkiye’ye yönelik dostluk simgesi olarak tercih ettiği Türk bayrağı desenli oje tasarımı gündeme oturdu. Prenses Akiko’nun bu jesti, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Türkiye‐Japonya arasındaki tarihî ve kültürel bağlara vurgu yapan yorumları beraberinde getirdi.

japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.

DOSTLUĞUN SEMBOLÜNÜ TIRNAKLARINDA TAŞIDI

Prenses Akiko Mikasa’nın ziyareti sırasında objektiflere yansıyan detay büyük ilgi gördü. Mikasa'nın ziyareti sırasında tırnağına işlenmiş Türk bayrağı da dikkat çekti. Tırnaklarına Türk ve Japon bayrağı motifleriyle süsleme yapan Prenses, bu zarif jestiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olarak yorumlandı.

PRENSES AKİKO MİKASA KİMDİR?

Japonya İmparatorluk Ailesi üyelerinden Prenses Akiko Mikasa, 20 Aralık 1981’de Tokyo’da dünyaya geldi. Prens Tomohito ile Prenses Nobuko’nun kızı olan Akiko, eğitimini Gakushuin Üniversitesi’nde tarih alanında tamamladı. Ardından Oxford Üniversitesi’nde Japon sanat tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı.

Akademik kariyerine Ritsumeikan Üniversitesi’nde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak devam eden Prenses, özellikle kültürel miras, arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Uluslararası sergilerde ve akademik projelerde aktif görev alıyor.


Prenses Akiko, Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlenmesine yönelik etkinliklere de katılıyor. Daha önce İstanbul’daki çeşitli sergi ve projelerde yer alan Prenses, Türk kültürüne olan ilgisi ve dostane tavırlarıyla dikkat çekiyor.

